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Почему Ювентус обыграет Наполи – футбольный комментатор назвал причины

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
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6 января, 12:35
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Кирилл Круторогов ставит на то, что Ювентус обыграет Наполи в результативном матче. Анонс и прогноз на матч чемпионата Италии
Ювентус и Наполи сразятся в центральном матче 20 тура Серии А
Ювентус и Наполи сразятся в центральном матче 20 тура Серии А / Фото: Getty Images

На 6 января в Серии А намечены все игры 20-го тура. Главным поединком дня должна стать битва между Ювентусом и Наполи. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ЮВЕНТУС – НАПОЛИ
6 января, четверг в 21:45, Мегого
Котировки Parimatch на результат: 1.67 – 3.95 – 5.40

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Центральный матч первого в новом году тура чемпионата Италии. Еще недавно в течение нескольких сезонов это были встречи главных претендентов на чемпионство. Сейчас же Наполи идет третьим, отставая от лидирующего Интера на семь очков, а Ювентус и вовсе пятый с недобором до зоны Лиги чемпионов в четыре очка.

Ювентус все же выступит в Лиге чемпионов. Фото: REUTERS/Alberto Lingria
Ювентус все же выступит в Лиге чемпионов. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

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До праздничной паузы туринцы обрели некую стабильность, не проиграв в шести матчах кряду и выиграв пять из них всухую при одной ничьей. У неаполитанцев с начала ноября начался ощутимый спад – в десяти матчах всех турниров они победили лишь трижды при 5-ти поражениях. А в чемпионате у них всего две победы в последних восьми турах.

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Элмас, Осимхен и Лосано не сыграют из-за коронавируса, а участие Петаньи и Малькюи под вопросом из-за контакта с зараженными. Кроме того, Мариу Руи дисквалифицирован, а Кулибали, Замбо Ангисса и Унас уехали на Кубок африканских наций. У Ювентуса позитивные тесты пришли Кьеллини и Артуру, плюс есть травмы у Данило, Рэмси и Бонуччи.

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ПРОГНОЗ: Учитывая последние результаты туринцев, они видятся фаворитами. Но многочисленные кадровые потери обеих команд могут спутать карты. Думаю, Ювентус победит, вероятно, забьют обе команды, соответственно, будет ТБ 2,5.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • победа Ювентуса – 1.67
  • обе забьют – 1.95
  • тотал больше 2,5 – 1.98

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