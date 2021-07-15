Гений покера Фил Хельмут вложился в биткоин – американец учел ошибки прошлого

Рекордсмен WSOP по количеству браслетов пожалел о своем отказе от покупки криптовалюты несколько лет назад и решил исправиться

Фил Хельмут вкладывается в биткоин / Фото: Getty Images

Один из самых успешных покеристов мира Фил Айви решил вложиться в собственный NFT. Криптовалюта является популярным вариантом для бизнеса среди богатых покеристов. Теперь же подобным мейнстримом решил заняться легендарный Фил Хельмут.

Американец следит за миром криптовалюты с тех пор, как в свое время его команда советовала ему купить биткоин за 90 долларов и он отказался. Сейчас же его стоимость перевалила за 30 тысяч. Теперь же Фил поменял свое мнение и начал сотрудничать с Bitcoin Latinum.

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На второй стадии pre-sale данная монета стоила по 11 долларов за штуку, а на время ее запуска в конце июля стартовая цена будет составлять 20 долларов. Средняя комиссия за транзакцию в Bitcoin Latinum составляет 10 центов с максимумом в 10% от суммы транзакции. По словам Хельмута, компания обеспечена активами на сумму 1 миллиард долларов.

Кроме того, PokerBrat продолжает искать другие источники дохода. На днях Хельмут стал рекламным лицом энергетического напитка Breinfuel. По словам покериста, в напитке есть витамины и антиоксиданты, которые помогают сохранять сосредоточенность во время игр в карты.