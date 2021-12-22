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Гений из Боснии Али Имсирович признан лучшим игроком 2021 года

Анатолий Дерека
22 декабря, 18:10
Парень заработал более шести миллионов за год и выиграл в престижном рейтинге PokerGo Tour

Али Имсирович стал победителем рейтинга PokerGo Tour / Фото: Twitter Pokergo

В конце декабря стриминговая компания PokerGo подвела итоги года и назвала лучшего игрока. Компания проводила свои турниры в течение 2021 года, поэтому и приняла решение на их основании объявить победителя.

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Им стал боснийская звезда покера Али Имсирович. Парень триумфовал аж в 14-ти ивентах PokerGo Tour, а еще 20 раз оказывался в призах. Набрав 4364 балла, Али опередил своего главного конкурента Майкла Аддамо.

Али Имсирович продолжает покорять крупные покерные турниры / Фото: Twitter Pokergo

Австралиец добыл пока наибольшее количество призовых во всех турнирах 2021 года (9,4М), однако в PGT у него 6 побед и всего два попадания в призы. Первая пятерка рейтинга PokerGo Tour 2021 выглядит:

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  1. Али Имсирович – 4364 балла
  2. Майкл Аддамо – 3083 балла
  3. Шон Перри – 2525 баллов
  4. Сэм Соверел – 2252 балла
  5. Шон Винтер – 2241 балл

Игроки могли поменять свои позиции в последнем рейтинговом ивенте года PokerGO Tour Championship с бай-ином 50 тысяч. Впрочем, из 46-ти игроков в ITM попали лишь семеро, из которых не было лидеров рейтинга.

Победителем стал словенец Рок Гостиса, ранее удачно выступавший в онлайне. За победу в последнем турнире 2021 года он получил 689,1 тысячи долларов.