Где сыграть в покер на Новый год? Расписание бесплатных турниров на PokerMatch

Новогодние фрироллы на PokerMatch / Фото: PokerMatch

Новый год уже на пороге, поэтому самое время подумать про свой досуг в праздничные дни. Ранее мы разбирались, стоит ли играть в покер на Новый год и пришли к выводу, что это отличный способ себя развлечь в праздники.

Прекрасную возможность для этого предоставит PokerMatch. С 31 декабря по 3 января крупнейший покер-рум проведет горячую серию новогодних фрироллов, доступ к которым получат все игроки без исключения.

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Турниры будут начинаться каждые два часа, а гарантия одного ивента составит 2022 гривны. Итого за четыре дня рум проведет 48 фрироллов, разыграв в сумме почти 100 тысяч! Ивенты будут стартовать каждый день в следующие слоты:

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Регистрация во фрироллы будет открыта за час до его начала и будет доступна еще 25 минут с момента старта. Отличная возможность весело провести время и начать выигрывать с первого же дня года!