Фильм "Прогулка по Миссисипи": как Райан Рейнольдс спасал неудачника по жизни за покерным столом

Иногда для победы за карточным столом достаточно найти соответствующего компаньона, чем и занялся главный герой американской драмы про покер

Райан Рейнольдс сыграл роль профессионального игрока в карты в фильме «Прогулка по Миссисипи» / Фото: rottentomatoes.com

Одним из последних ярких фильмов про покер является кинолента "Прогулка по Миссисипи". Фильм с Райаном Рейнольдсом и Беном Мендельсоном вышел на экраны в 2015 году с довольно интригующим слоганом "We can't lose" (Мы не можем проиграть).

Сюжет картины крутится вокруг игрока-неудачника Гари. Парень раз за разом проигрывает в карты и все больше влазит в долги. В один прекрасный день он встречает профессионального игрока Кертиса. Его Гари считает фартовым для себя, ведь он выигрывает деньги с куда большей легкостью.

Читайте также: Драматический путь Молли Блум в фильме "Большая игра"

Реклама

Парочка решает вместе добиваться успеха в разных городах США, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание частыми выигрышами. Именно поэтому Кертис и Гари отправляются в тур по южным штатам страны вдоль реки Миссисипи, чтобы поднять побольше денег на покере и казино и рассчитаться с долгами. Однако не все складывается так гладко, как планировалось.

Советуем вам выделить полтора часа своего досуга, чтобы насладиться поездкой по США вместе с парнями. Оно того стоит!