Фиаско года! Американец с парой тузов вылетел с турнира в шаге до сумасшедших призов (видео)

Кевин Кэмпбелл обидно вылетел с Main Event WSOP

В эти дни проходит Мировая серия покера 2021. Всего WSOP включает в себя 88 суперивентов, однако наибольший интерес вызывает Main Event, который стартовал 4 ноября.

Организаторы приняли решение сделать шесть стартовых дней, чтобы позволить как можно большему количеству игроков заявиться на турнир. В итоге участниками Main Event стали 6650 покеристов, а в призы попадет тысяча лучших.

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Вчера же прошел Day 3, когда из двух с лишним тысяч игроков в следующий день прошла как раз "призовая" тысяча. Неудивительно, что такой определяющий момент затянул игровую сессию аж до 14 часов.

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Долгое время игра шла с 1001 игроком, ведь никто не хотел оказаться без призов, тогда как ТОП 1К игроков гарантированно получали бы по 15 тысяч.

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В итоге неудачником на баббле стал американец Кевин Кэмпбелл. Он сидел с одним из самых маленьких стеков за столом, а вокруг него собрался народ, который ожидал чьего-либо вылета и, как следствие, окончания Day 3.

На одной из раздач Кевин получил АА, что заставило его пойти в олл-ин. Его оппонент Крис Алафогианнис поддержал ставку с А9. Большинство разочарованно вздохнули, ведь куда более сильная рука Кэмпбелла сводила шансы вылета с турнира до минимума.

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Впрочем, удача отвернулась от американца лицом. На стол легли 9-10-8-7-9, таким образом на ривере подарив Крису сет из "девяток". Кевин же занял роковое 1001-ое место и отправился домой ни с чем. Забавно, что в Day 4 прошли 13 игроков со стеком 1 фишка, которые просто поставили игру на паузу и ждали чьего-то вылета.

Отметим, что чиплидером является Джессика Кэй, а с 12-ым стеком уверенно себя чувствует чемпион Main Event WSOP 2003 Крис Манимейкер. Из украинцев в гонке остаются трое: Денис Придвор (58 место), Павел Векслер (77 место) и Алексей Кравчук (621 место).