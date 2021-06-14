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Евро-2020 в разгаре: украинский покер-рум разыграл почти полтора миллиона гривен с начала чемпионата Европы

14 июня, 16:40

Андрей Трофимов

Более 2,5 тысяч человек уже приняли участие в тематических покерных ивентах от PokerMatch

Euro PONT набирает обороты! / Фото: PokerMatch

На прошлой неделе крупнейший покер-рум Украины PokerMatch начал серию турниров Euro PONT под Евро-2020. С пятницы по воскресенье были проведены три ивента, в которых были разыграны 1,4 миллиона гривен.

Самым массовым турниром стало первое событие Grand Opening 500k Turbo PKO, в которое было выполнено 1058 входов. Это позволило организаторам нарастить призовой фонд до 601,2 тысяч гривен. Его триумфатором стал пользователь easysteal. Юзер заработал 55,9 тысяч гривен не только благодаря триумфу в ивенте, но и взял дополнительно 29 с лишним тысяч на выбивании соперников.

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В субботнем Fan Cup 400k Turbo PKO победителем оказался colossus, который сумел выиграть 46 тысяч украинской валюты, а также обойти нового стримера PokerMatch Иванну "ivannessaa" Сою. Девушка завершила турнир на третьей позиции с 19,5 тысячами гривен призовых. Вчерашний день прошел под знаком сборной Украины. В тематическом турнире Оle-Оle-Оle Ukraine 250k Turbo PKO с 916 входами победителем оказался platon_ukr, заработавший почти 55 тысяч призовых за победу в ивенте и на нокаутах.

На этой неделе серия только наберет оборотов, ведь PokerMatch проведет аж семь турниров с общей гарантией 2,9 миллиона гривен. Особое внимание советуем уделить турниру в четверг. Через полтора часа после поединка Украина – Северная Македония любители покера смогут вновь посоревноваться в турнире Оle-Оle-Оle Ukraine 250k Turbo PKO с бай-ином всего в 250 гривен. Подробное расписание ивентов на неделю выглядит следующим образом.

ДатаВремяТурнирБай-инГарантия
14.06 пн19:30 Foоtball Cup 250k Turbo PKO400 грн250 000 грн
15.06 вт19:30 Champions Cup 500k Turbo PKO700 грн500 000 грн
16.06 ср19:30 Winners Cup 500k Turbo PKO1 000 грн500 000 грн
17.06 чт19:30 Оle-Оle-Оle Ukraine 250k Turbo PKO250 грн250 000 грн
18.06 пт19:00 Bamboleo 400k Turbo PKO250 грн400 000 грн
19.06 сб21:00 Fan Cup 500k Turbo PKO1 000 грн500 000 грн
20.06 вс17:00 Champions Cup 500k Turbo PKO700 грн500 000 грн

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Источник: PokerMatch

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