Евро-2020 в разгаре: украинский покер-рум разыграл почти полтора миллиона гривен с начала чемпионата Европы

Euro PONT набирает обороты! / Фото: PokerMatch
На прошлой неделе крупнейший покер-рум Украины PokerMatch начал серию турниров Euro PONT под Евро-2020. С пятницы по воскресенье были проведены три ивента, в которых были разыграны 1,4 миллиона гривен.
Самым массовым турниром стало первое событие Grand Opening 500k Turbo PKO, в которое было выполнено 1058 входов. Это позволило организаторам нарастить призовой фонд до 601,2 тысяч гривен. Его триумфатором стал пользователь easysteal. Юзер заработал 55,9 тысяч гривен не только благодаря триумфу в ивенте, но и взял дополнительно 29 с лишним тысяч на выбивании соперников.
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В субботнем Fan Cup 400k Turbo PKO победителем оказался colossus, который сумел выиграть 46 тысяч украинской валюты, а также обойти нового стримера PokerMatch Иванну "ivannessaa" Сою. Девушка завершила турнир на третьей позиции с 19,5 тысячами гривен призовых. Вчерашний день прошел под знаком сборной Украины. В тематическом турнире Оle-Оle-Оle Ukraine 250k Turbo PKO с 916 входами победителем оказался platon_ukr, заработавший почти 55 тысяч призовых за победу в ивенте и на нокаутах.
На этой неделе серия только наберет оборотов, ведь PokerMatch проведет аж семь турниров с общей гарантией 2,9 миллиона гривен. Особое внимание советуем уделить турниру в четверг. Через полтора часа после поединка Украина – Северная Македония любители покера смогут вновь посоревноваться в турнире Оle-Оle-Оle Ukraine 250k Turbo PKO с бай-ином всего в 250 гривен. Подробное расписание ивентов на неделю выглядит следующим образом.
|Дата
|Время
|Турнир
|Бай-ин
|Гарантия
|14.06 пн
|19:30
|Foоtball Cup 250k Turbo PKO
|400 грн
|250 000 грн
|15.06 вт
|19:30
|Champions Cup 500k Turbo PKO
|700 грн
|500 000 грн
|16.06 ср
|19:30
|Winners Cup 500k Turbo PKO
|1 000 грн
|500 000 грн
|17.06 чт
|19:30
|Оle-Оle-Оle Ukraine 250k Turbo PKO
|250 грн
|250 000 грн
|18.06 пт
|19:00
|Bamboleo 400k Turbo PKO
|250 грн
|400 000 грн
|19.06 сб
|21:00
|Fan Cup 500k Turbo PKO
|1 000 грн
|500 000 грн
|20.06 вс
|17:00
|Champions Cup 500k Turbo PKO
|700 грн
|500 000 грн
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