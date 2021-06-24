Эстонский шахматист круто разделался с россиянином на крупном турнире по онлайн-покеру (видео)

Известный гроссмейстер из Эстонии Оттомар Ладва выиграл 369 тысяч в большом ивенте, обыграв в хедз-апе Игоря Гофмана

Оттомар Ладва силен не только за шахматной доской, но и за овальным столом / Фото: Cardmates

Две недели назад эстонский шахматист Оттомар Ладва выиграл 69 тысяч на крупном онлайн-турнире High Rollers Week. 25-летний парень продолжает покорять вершины онлайн-покера.

Вчера же Оттомар сумел триумфовать на турнире Super Million$ в одном из покер-румов в онлайне. Выйдя за финальный стол, Ладва сразу захватил инициативу, став чиплидером. Вплоть до хедз-апа эстонец держал лидерство, однако в дуэли с россиянином Игорем Гофманом оказался в роли догоняющего.

Тем не менее эстонец играл настойчиво, не боялся блефовать и такая манера себя оправдала. В решающей раздаче Оттомар получил сет из валетов и вывел соперника в олл-ин. Гофман не поверил и поддержал ставку с АК на руках. Победа позволила Ладве заработать 326 тысяч долларов. Это его крупнейшие призовые за всю карьеру.

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Отметим, Оттомар является самым молодым гроссмейстером в истории Эстонии, четырежды выиграв национальное первенство страны. Кроме того, Ладва представлял свою страну на шахматных олимпиадах в 2012 и 2014 годах.

Итоги турнира Super Million$:

Оттомар Ладва (Эстония) – 326 тыс. долларов Игорь Гофман (Россия) – 255 тыс. долларов Коннор Дринан (Канада) – 199 тыс. долларов Хуан Пардо (Мексика) – 155 тыс. долларов Адриан Матеос (Испания) – 121 тыс. долларов Влад-Стефан Лаче (Румыния) – 95 тыс. долларов Роман Емельянов (Россия) – 74 тыс. долларов Стоян Обрешков (Болгария) – 58 тыс. долларов Томас Мюлекер (Австрия) – 45 тыс. долларов