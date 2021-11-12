Эпатажный Билзерян посетил бой Альвареса в Лас-Вегасе, где потерял часы за миллион долларов

У Дэна Билзеряна украли часы за миллион долларов

На выходных прошел супербой во втором среднем весе, в котором Сауль Альварес нокаутировал Калеба Планта и стал абсолютным чемпионом в своем весе.

Поединок прошел в Лас-Вегасе, где в эти дни проходит Мировая серия покера. Неудивительно, что представители карточного мира решили посетить мегафайт. Одним из них стал эпатажный капиталист, актер и игрок Дэн Билзерян.

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Там американец армянского происхождения попал в неприятную ситуацию. У него украли дорогие часы Richard Mille, которые оцениваются в 1 миллион долларов.

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Сам Билзерян уверен, что часы сняли, пока он шел поближе к рингу и фотографировался с фанатами. Теперь Дэн предлагает щедрую компенсацию тому, кто предоставит ему полезную информацию о воре. Парень не пожалеет 50 тысяч долларов, если чьи-то данные помогут ему выйти на след преступника.

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Отметим, что Билзерян часто любит играть в покер, однако наибольшую популярность Дэн набрал в Instagram, где он не стесняется публиковать множество фотографий с горячими красотками в купальниках. Неудивительно, что за короткий период покерист успел собрать 32,7 миллиона фолловеров.