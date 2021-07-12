Electronic Arts назвала дату выхода FIFA22 и представила официальный трейлер игры (видео)

Футбольный симулятор станет доступен в начале октября, а его главным действующим лицом стал Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе - официальное лицо FIFA22 / Фото: Electronic Arts

Этой осенью известная компания Electronic Arts представит новую футбольную видеоигру FIFA22. В ней впервые в истории комментатором станет женщина.

Сегодня же разработчики опубликовали официальный трейлер симулятора. Главную роль в нем принял хедлайнер FIFA22 Килиан Мбаппе. В ролике форвард ПСЖ засветился вместе с партнерами по команде Анхелем Ди Марией, Данило и Маркиньосом.

Реклама

Также в видео использовали изображения и других звезд футбола – Нголо Канте, Кристиана Пулишича, Эдена Азара, Трента Александра-Арнольда, Давида Алабы, Марсело и других. Главной фишкой симулятора станет технология HyperMotion, с помощью которой в игре появятся новые анимации и ракурсы футбольного матча. Официальный выход FIFA22 запланирован на 1 октября.

Напомним, что главное лицо симулятора Килиан Мбаппе провалил футбольное Евро-2020 вместе со сборной Франции. "Ле Блё" в 1/8 финала уступили швейцарцам в серии пенальти. Как раз Килиан Мбаппе и не реализовал решающий 11-метровый. Всего же на чемпионате Европы форвард отметился лишь одним ассистом.