Без Месси и Роналду: звезда ПСЖ Килиан Мбаппе окажется на обложке FIFA22 (фото)

Форвард сборной Франции второй год подряд будет главным лицом самого популярного футбольного симулятора

Фото: REUTERS/Albert Gea

Уже этой осенью компания Electronic Arts презентует новый футбольный симулятор FIFA22. Ранее мы сообщали, что впервые в истории в видеоигре комментатором станет женщина.

Теперь же стало известно новое лицо обложки. Правда, новым его сложно назвать, ведь на обложке FIFA22 будет красоваться звезда ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе. Именно он присутствовал и на прошлой версии симулятора. Уже завтра выйдет трейлер новой игры.

Отметим, что самый дорогой футболист планеты провалил футбольное Евро-2020 вместе со сборной Франции. Команда Дидье Дешама вышла из группы, однако в 1/8 финала уступила Швейцарии в серии пенальти. Именно Килиан Мбаппе и не реализовал решающий 11-метровый. Всего же на чемпионате Европы "Донателло" отметился лишь одной результативной передачей.