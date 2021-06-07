Эффектное каре на финише: американец круто разобрался с соперниками на турнире US Poker Open

Джозеф Маккиен за раз выбил с турнира Рэя Картоми и Али Имсировича, собрав комбинацию из четырех валетов

Джозеф Маккиен - победитель третьего ивента US Poker Open 2021 / Фото: Twitter Pokergo

В эти дни в режиме онлайн проходит серия турниров US Poker Open 2021. В первом ивенте соревнования триумфовал Джейк Дэниелс, обыгравший в хедз-ап бизнесмена Дэна Шака.

Вчера же состоялся еще один турнир с участием 77 игроков, которые внесли по 10 тысяч долларов бай-ина, победителем стал американец Джозеф Маккиен. Хайроллер эффектно выиграл финальный стол, на который зашел чиплидером. Кульминацией стала финальная раздача, в которой Джозеф сумел за раз выбить сразу двух соперников.

Маккиену выпала пара валетов (J), тогда как обладатель второго по размеру стека Рэй Картоми получил на руки две "пятерки" (5). Аутсайдеру топ-тройки Али Имсировичу выпали разномастные 10-6. Минимальный стек заставил боснийца пойти в олл-ин, а удачная рука у Картоми дала и ему повод сделать ставку на "всё".

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Естественно, Джозеф откликнулся на ставки, имея на более сильную руку. Карты на столе (J-2-A-J-9) позволили Джозефу не только выиграть раздачу с двумя нокаутами на финише, но и собрать каре! Этот триумф обогатил Маккиена на 200 тысяч долларов. Правда, в общем зачете US Poker Open упрочил свое лидерство Имсирович (1516 очков), оторвавшись еще больше от преследователя Шона Перри (1156).

Итоги третьего события US Poker Open 2021:

1. Джозеф Маккиен (США) – 200,2 тыс. долларов

2. Рэй Картоми (США) – 146,3 тыс. долларов

3. Али Имсирович (Босния и Герцеговина) – 100,1 тыс. долларов

4. Стив Золотов (США) – 77 тыс. долларов

5. Джек Шиндлер (США) – 61,6 тыс. долларов

6. Джастин Салиба (США) – 46,2 тыс. долларов

7. Барри Хаттер (США) – 38,5 тыс. долларов