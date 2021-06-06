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"Король флеша": шведский покерист добыл яркую победу в главном событии WSOP Circuit

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
6 июня, 19:00
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Никлас Астедт сумел отыграть существенную разницу в стеке в хедз-ап против китайца Янфея Чжи
Никлас Астедт триумфовал в Главном событии онлайн-турнира WSOP Circuit
Никлас Астедт триумфовал в Главном событии онлайн-турнира WSOP Circuit / Фото: Pokernews

Вчера состоялось главное событие турнира WSOP Circuit Online с бай-ином в 525 долларов. Ивент собрал внушительное количество участников (14,5 тысячи), что позволило нарастить призовой фонд до 7,2 миллиона долларов.

Его победителем стал шведский покерист Никлас Астедт, вышедший за финальный стол чиплидером. Однако вышедший с ним в хедз-ап китаец Янфей Чжи к тому моменту уже опережал шведа по стеку в четыре раза. И все же в решающих раздачах Никласу сопутствовала удача.

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Сначала он отвоевал часть банка благодаря паре королей (К) на руках, а окончательно склонить чашу весов в свою пользу помогли две раздачи с флешами. В конце концов на последней руке Астедт собрал пару тузов (А) и стал победителем турнира. Это позволило покеристу увеличить свой банкролл на 758 тысяч долларов. Итоги соревнования следующие:

1. Никлас Астедт (Швеция) – 758,4 тыс. долларов
2. Янфей Чи (Китай) – 568,7 тыс. долларов
3. sssssAK (Китай) – 426,5 тыс. долларов
4. Аллан Мелло (Бразилия) – 319,8 тыс. долларов
5. Noksukow (Польша) – 239,8 тыс. долларов
6. Фабиан Шпильманн (Германия) – 179,8 тыс. долларов
7. Promoking (Великобритания) – 138,8 тыс. долларов
8. Дэвид Мичиковски (США) – 101,1 тыс. долларов
9. Патрик Тардиф (Канада) – 75,8 тыс. долларов

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