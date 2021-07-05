"Едем домой не на чай": британский покерист оригинально поздравил Англию с триумфом над Украиной

В субботу сборная Украины уступила англичанам в 1/4 финала футбольного Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко завершили свои выступления на чемпионате Европы, а британцы сыграют в полуфинале с Данией в Лондоне.

Одним из самых главных поклонников Англии является один из лучших британских покеристов Патрик Леонард, который на "Уэмбли" посетил матч 1/8 финала против Германии. Полететь в Рим ему не позволили ограничения из-за пандемии, однако дома Патрик все также сильно поддерживал "Трех львов". В Stories на своей страничке в Instagram Леонард поздравил подопечных Гарета Саутгейта оригинальным английским юмором: "Мы не едем домой на чай. Мы едем на Уэмбли".

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