Известный покерист лично поддержал Англию на пути ко встрече с Украиной на Евро-2020 (фото)

Патрик Леонард стал свидетелем громкого успеха своей команды, которая вчера в Лондоне одолела принципиального соперника

Вчера состоялись последние матчи 1/8 финала на футбольном Евро-2020. Сборная Украины на последней минуте вырвала победу над шведами и прошла в четвертьфинал турнира.

Там команда Андрея Шевченко померяется силами с Англией, которая вчера оказалась сильнее Германии. Среди множества VIP-гостей на "Уэмбли" был и один из лучших покеристов страны Патрик Леонард. Парень страстно поддерживал команду Гарета Саутгейта с первого ряда арены. Вполне вероятно, в эту субботу он отправится в Рим, чтобы поболеть за свою сборную в матче против Украины.