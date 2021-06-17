Два новых турнира и отсутствие очередей: особенности проведения Мировой серии покера в этом году

Тай Стюарт - исполнительный директор Мировой серии покера (WSOP) / Фото: Pokernews

Уже этой осенью возвращается Мировая серия покера (WSOP). С 30 сентября по 17 ноября в Лас-Вегасе соберутся мировые звезды, чтобы разделить между собой 88 золотых браслетов. Исполнительный директор Тай Стюарт рассказал об особенностях предстоящих турниров серии.

Во-первых, организаторы следуют тенденциям во время пандемии коронавируса и откажутся от очередей на регистрацию. Тай призывает всех участников записаться в режиме онлайн, чтобы снизить риски заражения ковидом. Кроме того, директор поблагодарил департамент охраны здоровья штата Невада за возможность провести такие крупные ивенты в "живом" режиме.

Также Стюарт рассказал, что несколько культовых турниров так и не вернутся на WSOP. Основанный в 2020 году Mystery Bounty в этом году заменит турнир Зала славы покера. Он состоится в последний день серии (17 ноября) и в нем фанатам игры предложат сыграть против своих кумиров. Те в свою очередь получат специальные статуэтки с годом их вступления в Зал славы. К слову, в этом году по традиции в него добавится еще один игрок. В прошлом году им стал американец Хак Сид, обладатель четырех браслетов WSOP.

Реклама

Читайте также: Дойл Брансон объявил о желании сыграть на WSOP 2021

Кроме того, не планируется ивента Big 50, который в прошлом году был основан в честь 50-летия WSOP. Вместо него состоится мероприятие Reunion, ведь именно "воссоединение" – это то, что испытают игроки в покер после длительного периода без офлайн-турниров.