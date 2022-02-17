Драконы против орлов: прогноз комментатора на матч Порту – Лацио

Мехди Тареми - лидер атаки Порту / Фото: Getty Images

На 17 февраля в Лиге Европы назначены первые поединки раунда плей-офф. В одном из поздних матчей сразятся Порту и Лацио. В ожидании игры предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ПОРТУ – ЛАЦИО

17 февраля, четверг, в 22:00, Мегого

Котировки Parimatch на результат: 1.93 – 3.70 – 4.10

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Португальцы вылетели из Лиги чемпионов, уступив в последнем туре в очной битве Атлетико. Но опередили Милан на одно очко. Кстати, с поражения от "матрасников" они в 12 матчах до сих пор не проигрывают.

Сейчас "драконы" – лидеры своего чемпионата, которые не проиграли ни разу за 22 тура и опережают преследователей на шесть очков. Зимой Порту продали в Ливерпуль Луиса Диаса за 45 миллионов и Корону в Севилью за 3.

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В обратном направлении пригласили Галено из Браги за 9 миллионов. Манафа и Андраде не сыграют из-за травм, но они в лазарете уже давно и к их отсутствию уже привыкли.

Римляне групповой этап Лиги Европы прошли с трудом. Заняли второе место после Галатасарая, но обошли Марсель и московский Локомотив. В чемпионате Италии они располагаются на шестом месте и стабильности им не хватает.

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Маурицио Сарри / Фото: Reuters

В Кубке Лацио вылетел от Милана после разгрома 0:4, затем обыграли Болонью (3:0). В Серии А "орлы" не пропускают четыре матча кряду. В Португалию не полетели Ачерби, Иммобиле, Акпа-Акпро и Лаццари.

ПРОГНОЗ: Порту на своем поле выглядит предпочтительнее. Склоняюсь, что "драконы" победят, а также забьют больше одного гола, то есть у них будет ИТБ 1,5.

Котировки Parimatch на эти результаты: