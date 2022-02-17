17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
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Драконы против орлов: прогноз комментатора на матч Порту – Лацио

Кирилл Круторогов
17 февраля, 13:08
Кирилл Круторогов ставит на то, что Порту не раз забьет Лацио и добудет победу. Анонс и прогноз на поединок Лиги Европы

Мехди Тареми - лидер атаки Порту / Фото: Getty Images

На 17 февраля в Лиге Европы назначены первые поединки раунда плей-офф. В одном из поздних матчей сразятся Порту и Лацио. В ожидании игры предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ПОРТУ – ЛАЦИО
17 февраля, четверг, в 22:00, Мегого
Котировки Parimatch на результат: 1.93 – 3.70 – 4.10

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Португальцы вылетели из Лиги чемпионов, уступив в последнем туре в очной битве Атлетико. Но опередили Милан на одно очко. Кстати, с поражения от "матрасников" они в 12 матчах до сих пор не проигрывают.

Сейчас "драконы" – лидеры своего чемпионата, которые не проиграли ни разу за 22 тура и опережают преследователей на шесть очков. Зимой Порту продали в Ливерпуль Луиса Диаса за 45 миллионов и Корону в Севилью за 3.

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В обратном направлении пригласили Галено из Браги за 9 миллионов. Манафа и Андраде не сыграют из-за травм, но они в лазарете уже давно и к их отсутствию уже привыкли.

Римляне групповой этап Лиги Европы прошли с трудом. Заняли второе место после Галатасарая, но обошли Марсель и московский Локомотив. В чемпионате Италии они располагаются на шестом месте и стабильности им не хватает.

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Маурицио Сарри / Фото: Reuters

В Кубке Лацио вылетел от Милана после разгрома 0:4, затем обыграли Болонью (3:0). В Серии А "орлы" не пропускают четыре матча кряду. В Португалию не полетели Ачерби, Иммобиле, Акпа-Акпро и Лаццари.

ПРОГНОЗ: Порту на своем поле выглядит предпочтительнее. Склоняюсь, что "драконы" победят, а также забьют больше одного гола, то есть у них будет ИТБ 1,5.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • победа Порту – 1.93
  • Порту забьет 2 и больше голов – 1.98