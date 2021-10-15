15 октября 17:00
Шахтер 6
Заря 1
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

Девичник в Вегасе подошел к концу: определилась чемпионка женского турнира WSOP

Анатолий Дерека
15 октября, 20:45
Лара Айзенберг сумела выиграть золотой браслет в ивенте, где в основном играли девушки

Лара Айзенберг выиграла первый браслет WSOP в карьере / Фото: WSOP

В эти дни в Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера, стартовавшая 30 сентября. В казино Rio лучшие игроки мира разыгрывают 88 золотых браслетов в разнообразных ивентах.

Сегодня ночью завершился необычный ивент LADIES NLH Championship, в котором участие принимали в основном женщины. Организаторы хотели допускать в турнир лишь представительниц женского пола, однако по закону не могут ограничить доступ к турниру мужчинам.

Реклама

Читайте также: Эпатажный Дэн Билзерян вызвал на бой известного миллиардера

Поэтому WSOP решили поступить по-хитрому. Бай-ин в событие составил 10 тысяч долларов, однако всем девушкам предоставлялась скидка в 90%. Как итог, на ивент зарегистрировались 644 человека.

Реклама

Был среди них и мужчина Том Хаммерс, который не добрался до призов и под свист участниц покинул зал. В итоге в ITM оказались 97 игроков, а финальный стол длился четыре часа.

Победительницей стала американка Лара Айзенберг. Два года назад девушка выиграла кольцо WSOPC, а теперь же ей покорился и браслет. Всего же Лара заработала почти 350 тысяч на покере.

"Моя мечта сбылась. Я участвовала в этом турнире с надеждой, что может быть когда-нибудь я выйду за финальный стол и одержу победу. Это невероятное чувство. Турнир был потрясающим, очень многие меня поддерживали".

Результаты финального стола WSOP #22 LADIES NLH Championship:

Реклама
  1. Лара Айзенберг – 115,6 тыс долларов
  2. Дебора Брук – 75,1 тыс долларов
  3. Микийо Аоки – 50,5 тыс долларов
  4. Диана Кули – 36,2 тыс долларов
  5. Джей-Джей Лиу – 26,4 тыс долларов
  6. Чинг Лу – 19,6 тыс долларов
  7. Марли Кордейро – 14,7 тыс долларов
  8. Чериш Эндрюс – 11,3 тыс долларов
  9. Тиффани Ли – 8,8 тыс долларов

Реклама