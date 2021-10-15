Дівич-вечір у Вегасі підійшов до кінця: визначилася чемпіонка жіночого турніру WSOP

Лара Айзенберг виграла перший браслет WSOP в кар'єрі / Фото: WSOP

У ці дні в Лас-Вегасі триває Світова серія покеру, яка стартувала 30 вересня. У казино Rio кращі гравці світу розігрують 88 золотих браслетів в різноманітних івентах.

Сьогодні вночі завершився незвичайний турнір LADIES NLH Championship, в якому участь брали в основному жінки. Організатори хотіли допускати в турнір лише представниць жіночої статі, проте згідно із законом не можуть обмежити доступ до турніру чоловікам.

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Тому WSOP вирішили вчинити по-хитрому. Бай-ін в подію склав 10 тисяч доларів, проте всім дівчатам надавалася знижка в 90%. Як підсумок, на івент зареєструвалися 644 особи.

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Був серед них і чоловік Том Хаммерс, який не дістався до призів і під свист учасниць залишив залу. У підсумку в ITM виявилися 97 гравців, а фінальний стіл тривав чотири години.

Переможницею стала американка Лара Айзенберг. Два роки тому дівчина виграла каблучку WSOPC, а тепер же їй підкорився і браслет. всього ж Лара заробила майже 350 тисяч на покері.

"Моя мрія здійснилась. Я брала участь в цьому турнірі з надією, що може бути коли-небудь я вийду за фінальний стіл і переможу. Це неймовірне відчуття. Турнір був приголомшливим, дуже багато-хто мене підтримував".

Результати фінального столу WSOP # 22 LADIES NLH Championship:

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