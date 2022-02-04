Даниэль Колпойс оформил крупнейшие призовые в карьере и стал первым победителем PokerGo Cup

Даниэль Колпойс выиграл первый турнир PokerGo Cup / Фото: Pokernews

Сегодня ночью в Лас-Вегасе стартовала топовая покерная серия PokerGo Cup, которая проводится крупнейшей покерной стриминговой платформой PokerGo.

Организаторы запланировали 15 ивентов с бай-ином от 10 тысяч до 100 тысяч долларов. Первый турнир был с самым низким из взносов, что позволило собрать 770К призового фонда.

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Из 77 игроков в ITM оказались лишь одиннадцать. Среди них был и один из самых успешных покеристов в истории (9 место) Кэри Катц. Американец является не только сверхуспешных игроком, но и владельцем этой самой платформы PokerGo.

Правда, до финалки Кэри не дотянул, заняв девятое место и подняв 23К. Победителем же стал покер-про из Массачусетса Даниэль Колпойс, отменно показавший себя в финальной стадии.

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В 6-макс игрок заходил с третьим стеком, но уже к хедз-апу подошел с солидным перевесом над Эндрю Лихтенбергером (57 бб против 39 бб). Дуэль продлилась чуть менее часа, в ходе которой парни активно общались и приветливо хвалили друг друга.

В итоге Колпойс таки одолел соперника и оформил свой бест-кэш – 202,1 тысячи долларов. Всего же за карьеру Даниэль заработал 1,3 миллиона в живых ивентах.

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Результаты финального стола PokerGo Cup 01: