Черный список Шиндлера: двух топовых покеристов не пустили на крупную серию в Монте-Карло

Джек Шиндлер (слева) и Али Имсирович (справа)

В апреле в покерном мире разгорелся скандал с участием лучшего игрока 2021 года Али Имсировича. Боснийца, который в прошлом году выиграл более 6 миллионов долларов в покер, уличили в жульничестве.

Известный покерист Алекс Фоксен обвинил Али в использовании программы RTA, помогающей просчитывать ходы. Также Имсировича обвиняли и в мультаккаунтинге в интернете, а также нечестной игре в живых ивентах.

Реклама

Читайте также: Четверо игроков из Канады выиграли более миллиона в Монако

Вместе с ним под раздачу попал и Джек Шиндлер, которого подозревают в том же самом. Многие покер-румы внесли игроков в черный список. Похоже, что санкции коснулись и Европейского покерного тура, который в эти дни проходит в Монако.

Бывший австрийский покерист Дитрих Фаст на своей страничке в Twitter заявил, что Имсирович и Шиндлер прилетели на Лазурный берег и были замечены на пляже Монако. Впрочем, ни один из них не зарегистрирован в ивентах EPT.

Реклама

К слову, вместе с ними "замазался" и Брин Кенни, являющийся самым успешным покеристом в истории. Мартин Замани заявил, что американец организовал секту игроков, в которой обсуждалось использование запрещенных вариантов читерства за столом.