Бюджетное развлечение в Лас-Вегасе: расписание турниров WSOP 2021 с небольшими бай-инами

WSOP - крупнейшая покерная серия турниров в мире / Фото: Getty Images

Уже этой осенью Мировая серия покера возвращается в офлайн-режим. В прошлом году WSOP провела свои турниры в онлайне из-за пандемии коронавируса. В этом же году для игроков будут доступны обе версии Мировой серии.

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Конечно же, основное внимание будет направлено на привычную всем живую игру. WSOP пройдет в Лас-Вегасе с 30 сентября по 17 ноября. Организаторы разыграют среди покеристов 88 золотых браслетов. Некоторые события привлекут особое внимание из-за относительно невысоких бай-инов.

1 октября стартует первое грандиозное событие Reunion с небольшим бай-ином 500 долларов. Ивент пройдет тремя сессиями, которые также начнутся 2 и 3 октября. В каждом из турниров будет гарантированный призовой фонд – 5 миллионов долларов.

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Следующее недорогое событие по Холдему намечено на 29 октября – турнир COLOSSUS, который также пройдет в две сессии. В 2019 году в аналогичном ивенте приняло участие более 13 тысяч участников. Бай-ин – всего 400 долларов. Для любителей Омахи организаторы организуют крупный турнир 12 октября c бай-ином – 600 долларов. А за два дня до этого для поклонников подвида Омахи Хай-Лоу состоится бюджетный турнир со стартовым взносом 1500 американских денег.

Конечно же, основных звезд привлечет Главное событие, которое будет проходить аж две недели (с 4 по 17 ноября). Здесь взнос, конечно же, немаленький – 10 тысяч долларов. Однако именно там соберутся все звезды, а призовой фонд обещает составить десятки миллионов. К примеру, в 2019 году WSOP Main Event собрал около 8,5 тысячи участников, которые разыграли аж 80 миллионов "зелени". Победителем же стал немец Хоссейн Энсан, поднявший 10М.

Расписание бюджетных ивентов на WSOP 2021 с бай-ином до 1 тысячи долларов:

Дата Турнир Бай-ин 30 сентября Covid-19 Relief No-Limit Hold'em Charity Event 1000 USD 1 октября The Reunion No-Limit Holdem (сессия А) 500 USD 2 октября The Reunion No-Limit Holdem (сессия B) 500 USD 3 октября The Reunion No-Limit Holdem (сессия C) 500 USD 4 октября No-Limit Hold’em Deepstack 600 USD 5 октября Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em (freezeout) 1000 USD 12 октября Pot-Limit Omaha Deepstack (8-Handed) 600 USD 13 октября Freezeout No-Limit Holdem 1000 USD 14 октября Pot-Limit Omaha 8-Handed 1000 USD 17 октября 8-Handed No-Limit Hold’em Deepstack 800 USD 18 октября Freezeout No-Limit Holdem 500 USD 24 октября No-Limit Hold’em Deepstack 800 USD 26 октября Mixed No-Limit Hold'em/Pot-Limit Omaha Deepstack 8-Handed 600 USD 29 октября COLOSSUS No-Limit Hold’em (сессия А) 400 USD 30 октября COLOSSUS No-Limit Hold’em (сессия В) 400 USD 31 октября TAG TEAM No-Limit Hold'em 1000 USD 1 ноября Deepstack Championship No-Limit Hold'em 600 USD 2 ноября SALUTE to Warriors – No-Limit Hold’em 500 USD 11 ноября CRAZY EIGHTS No-Limit Hold'em 8-Handed (сессия А) 888 USD 12 ноября CRAZY EIGHTS No-Limit Hold'em 8-Handed (сессия В) 888 USD 13 ноября CRAZY EIGHTS No-Limit Hold'em 8-Handed (сессия C) 888 USD 14 ноября CRAZY EIGHTS No-Limit Hold'em 8-Handed (сессия D) 888 USD 18 ноября No-Limit Hold’em Deepstack 800 USD