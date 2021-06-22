Пир во время пандемии? WSOP возмутила покерный мир поднятием комиссионных на Мировую серию 2021

Организаторы крупнейших покерных ивентов решили поднять рейк на все события WSOP на 10%

Поднятие рейка на WSOP вызвало возмущение в покерном мире / Фото: Getty Images

Уже этой осенью в Лас-Вегасе пройдет Мировая серия покера (WSOP). В прошлом году турниры не состоялись в офлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.

Недавно организация опубликовала расписание событий, в которых будет разыграно аж 88 золотых браслетов. Впрочем, свою порцию возмущения WSOP все же получила. По новым правилам, организаторы подняли рейк (комиссионные сборы) на все события серии.

К примеру, на турниры с бай-ином от 888 до 3000 долларов комиссия составит 11%, а не 10, как было два года назад. В одном из самых массовых ивентов COLOSSUS рейк составит 17,5%, а на Главное событие – 6,75%. В целом сложилась закономерность, что комиссионные выросли на десять процентов.

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Больше всего собираются "наварить" на турнирах с бай-ином 500 долларов. Там рейк поднят с 13 до 16 процентов. Изначально цифры могут показаться безобидными, однако с учетом тысяч игроков в каждом турнире WSOP выставила себя в не очень хорошем свете. Особенно игроков возмутил тот факт, что данное условие в правилах организации было приписано в самом конце документа.