Британский покерист высмеял игрока сборной Швейцарии, который облажался на Евро-2020 (фото)

Патрик Леонард высказал свое мнение о неудачном ударе защитника Фабиана Шера, который не смог переиграть в дуэли испанского вратаря

Патрик Леонард (слева) подколол швейцарского защитника Фабиана Шера (справа) / Фото: Getty Images

Вчера состоялись первые матчи 1/4 финала футбольного Евро-2020. В первом поединке дня Испания с трудом прошла Швейцарию, одолев соперника в серии пенальти.

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За поединком следил известный британский покерист Патрик Леонард, который недавно посетил матч Англии и Германии. Парень высоко оценил напряженную серию пенальти в Stories своей странички в Instagram, а также назвал защитника швейцарцев Фабиана Шера "понтовщиком", высмеяв его промах с 11-метровой отметки.