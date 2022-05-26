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Британский мультимиллионер разорвал соперников на турнире по покеру в Мадриде

Анатолий Дерека
26 мая, 22:02
Стивен Чидвик стал чемпионом Main Event по шорт-деку на серии Triton Poker Open

Стивен Чидвик

Английский покерист Стивен Чидвик является бесспорно лучшим представителем своей страны в данном виде спорта. За всю карьеру игрок заработал более 42 миллионов долларов, выиграв один браслет WSOP.

Продолжает Стивен зажигать и в этом году. Вчера подошел к концу Main Event по шорт-деку на престижной покерной серии Triton Poker Open и его победителем стал как раз Чидвик.

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Ивент с немаленьким бай-ином 100 тысяч долларов собрал 60 входов, что позволило нарастить призовой фонд до отметки 6М. В финал британец заходил с пятым стеком.

Впрочем, это не помешало ему оставить позади себя таких мастеров, как Никита Бодяковский, Айзек Хэкстон или Сет Дэвис. В хедз-апе Чидвик обыграл литовца Тони Джи, переехав его AJ своими тузом и дамой (AQ).

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Результаты финального стола Main Event NL Short Deck Hold'em:

  1. Стивен Чидвик – 1,8 млн евро;
  2. Тони Джи – 1,3 млн евро;
  3. Никита Бодяковский – 840 тыс. евро;
  4. Ричард Йонг – 640 тыс. евро;
  5. Даниэль Танг – 490 тыс. евро;
  6. Айзек Хэкстон – 380 тыс. евро;
  7. Сет Дэвис – 305 тыс. евро;
  8. Кристофер Сойза – 240 тыс. евро.