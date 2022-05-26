Британский мультимиллионер разорвал соперников на турнире по покеру в Мадриде

Стивен Чидвик

Английский покерист Стивен Чидвик является бесспорно лучшим представителем своей страны в данном виде спорта. За всю карьеру игрок заработал более 42 миллионов долларов, выиграв один браслет WSOP.

Продолжает Стивен зажигать и в этом году. Вчера подошел к концу Main Event по шорт-деку на престижной покерной серии Triton Poker Open и его победителем стал как раз Чидвик.

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Ивент с немаленьким бай-ином 100 тысяч долларов собрал 60 входов, что позволило нарастить призовой фонд до отметки 6М. В финал британец заходил с пятым стеком.

Впрочем, это не помешало ему оставить позади себя таких мастеров, как Никита Бодяковский, Айзек Хэкстон или Сет Дэвис. В хедз-апе Чидвик обыграл литовца Тони Джи, переехав его AJ своими тузом и дамой (AQ).

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Результаты финального стола Main Event NL Short Deck Hold'em: