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Украинский криптоинвестор впервые сел за стол для покера и выиграл почти полмиллиона

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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26 мая, 16:57
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Денис Хомлявый удачно зашел в турнир хайроллеров на Triton Poker Open и сходу занял второе место
Денис Хомлявый удачно дебютировал в покере
Денис Хомлявый удачно дебютировал в покере

В Мадриде продолжается престижная покерная серия Triton Poker Open. Подошел к концу ивент №10, где в игре по Безлимитному Холдему соревновались 28 игроков.

Бай-ин составил 50 тысяч, а призовой фонд с учетом ре-энтри составил 1,85М. Среди участников турнира был и украинец Денис Хомлявый, который едва не добрался до победы.

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Украинец уверенно попал в призовую топ-шестерку и даже был чиплидером. Однако в хедз-апе наш соотечественник проиграл более мастеровитому спортсмену из Венгрии Ласло Буйташу.

Тем не менее, второе место позволило Хомлявому заработать 455,7 тысячи долларов. Это первый крупный успех Дениса, поскольку ранее он редко играл в покер и лишь следил за турнирами. Главным способом заработка украинца являются инвестиции в криптовалюты.

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Результаты финального стола NLH 8-Handed Turbo:

  1. Ласло Буйташ – 661,5 тыс. долларов
  2. Денис Хомлявый – 455,7 тыс. долларов
  3. Стивен Чидвик – 291,3 тыс. долларов
  4. Виктор Малиновский – 223,1 тыс. долларов
  5. Джереми Осмус – 174,3 тыс. долларов
  6. Бали Ги – 136,5 тыс. долларов

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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
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