Боснийскому гению покера не удался сумасшедший блеф на турнире US Poker Open (видео)

Дэвид Питерс выиграл турнир по шестикарточному Холдему на US Poker Open 2021 / Фото: Cardschat

Вчера состоялся десятый ивент Открытого чемпионата США по покеру. 27 игроков сражались за банк в 270 тысяч долларов в дисциплине Short Deck Poker.

За финальным столом сошлись сразу три тяжеловеса – одни из богатейших покеристов в истории Дэвид Питерс и Кэри Катц, а также лучший игрок этого года Али Имсирович. В итоге в хедз-апе остался босниец и Питерс, который подошел к дуэли с существенным перевесом в стеке (3 к 1).

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Такой перевес толкнул Али на отчаянные меры. В последней раздаче босниец решил блефовать, имея на руках даму с "восьмеркой" (Q8), тогда как у соперника были коннектеры (J10). На флопе выпадают туз, валет и "десятка" (A-J-10) и босниец со стрит-дро на руках решает поставить 100 тысяч. Питерс с двумя парами на руках поддерживает.

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"Шестерка" на терне не мешает Али вести себя уверенно и он ставит 450K. Питерс, конечно же, делает "CALL". На ривере вновь выпадает 6 и тут Имсирович принимает решение пойти в олл-ин (1,6М), показывая сопернику либо стрит или две пары из тузов и "шестерок". К сожалению для балканца, блеф не удался. Дэвид раскусил его и в итоге стал победителем турнира, забрав 124 тысячи долларов.

Итоги десятого ивента US Poker Open 2021:

1. Дэвид Питерс (США) – 124 тыс. долларов

2. Али Имсирович (Босния и Герцеговина) – 75,6 тыс. долларов

3. Кэри Катц (США) – 43,2 тыс. долларов

4. Томас Кайсар (США) – 27 тыс. долларов