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Его не остановить! Боснийский гений выиграл очередной турнир на Открытом чемпионате США по покеру

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
13 июня, 19:55
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Али Имсирович оставил позади себя почти сотню игроков и укрепил свои позиции в борьбе за звание чемпиона US Poker Open 2021
Али Имсирович удачно распорядился валетом и "шестеркой" на руках
Али Имсирович удачно распорядился валетом и "шестеркой" на руках / Фото: Cardschat

Вчера состоялось девятое событие US Poker Open 2021, который проходит в эти дни в Лас-Вегасе. Турнир по Безлимитному Холдему собрал 99 игроков, которые внесли по 10 тысяч долларов бай-ина.

Победителем соревнования стал один из фаворитов всего турнира – босниец Али Имсирович. Балканец выиграл уже шестой турнир хайроллеров в 2021 году, оставив позади себя таких именитых игроков как Эрик Сайдел, Стивен Чидвик, Кэри Катц, Алекс Фоксен и других.

В хедз-апе Имсировичу пришлось сразиться с американцем Эндрю Лихтенбергером. Будучи чиплидером, Али все равно благоволила удача. Речь о последней раздаче, когда американец пошел в олл-ин с королем и валетом (KJ), тогда как у Имсировича валет на руках был лишь с "шестеркой" (J6). Впрочем, нужная ему карта (трефовая 6) выпала таки на тёрне.

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Победа обогатила боснийца на 217 тысяч долларов, а также укрепила его лидерские позиции в общем зачете Открытого чемпионата США по покеру. Набрав 1600 очков, босниец оторвался от Шона Перри, у которого 1150 баллов.

Итоги девятого ивента US Poker Open 2021:

1. Али Имсирович (Босния и Герцеговина) – 217,8 тыс. долларов
2. Эндрю Лихтенбергер (США) – 158,4 тыс. долларов
3. Кэри Катц (США) – 118,8 тыс. долларов
4. Ванесса Кейд (Канада) – 94 тыс. долларов
5. Эрик Сайдел (США) – 74,2 тыс. долларов
6. Томас Уинтерс (США) – 59,4 тыс. долларов
7. Джейк Шиндлер (США) – 49,5 тыс. долларов

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