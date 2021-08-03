Богатый покерист бросил вызов легендарному Филу Хельмуту – детали челленджа

Эрик Сайдел может сразиться в покерной дуэли с Филом Хельмутом / Фото: Instagram Фила Хельмута

Легендарный рекордсмен WSOP Фил Хельмут становится настоящим королем хедз-апа. В последнее время Poker Brat зажигает на популярном телешоу High Stakes Duel.

В начале года Фил трижды одолел Антонио Эсфандиари, а в начале лета оформил три подряд победы над Даниэлем Негреану.

Закрепил эту статистику Хельмут на спортивном журналисте Нике Райте, который после проигрыша американцу отказался от реванша.Таким образом, статистика "белого мага" на High Stakes Duel поражает – 7:0.

Пока организаторы подыскивают Филу нового соперника, о своем желании сразиться с американцем заявил Эрик Сайдел. Правда, сделать это уроженец Нью-Йорка планирует лишь в следующем году.

"Хочу посоревноваться с тобой в 2022 году, Фил. Пока я иду 2-0 против тебя в титульных хедз-апах. В то время, конечно, у тебя ещё был не весь арсенал "белой магии". Но, думаю, за мной должок — дать тебе отыграться".

Отметим, что Сайдел, как и Хельмут, дебютировали в профессиональном покере еще в конце 80-ых. За это время Эрик стал одним из богатейших покеристов в истории, подняв за свою карьеру 37,8 миллиона долларов.

К слову, Эрик действительно дважды пересекался с Филом в хедз-апе и оба раза побеждал. Однако было это очень давно – на турнире в Лос-Анджелесе в 1988 году и на турнире WSOP через четыре года.

Это был один из восьми браслетов, которые Сайдел выиграл на турнирах Мировой серии покера. По этому показателю он входит в когорту лучших, однако до Хельмута с его 15-ю наградами еще далеко.