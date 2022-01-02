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Битва хромых преследователей Ман Сити: где смотреть матч Челси – Ливерпуль и кто фаворит

Анатолий Дерека
2 января, 10:20
Прогноз и список трансляций матча в чемпионате Англии. Челси и Ливерпуль отстали от лидера АПЛ и победа позволит одной из команд продолжить чемпионскую гонку

Мэйсон Маунт и Вирджил ван Дейк - лидеры нынешних Ливерпуля и Челси

Сегодня в АПЛ пройдет центральный поединок 21 тура. В столице Англии Челси примет Ливерпуль. Матч пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Начало – в 18:30.

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Где смотреть матч Челси – Ливерпуль? В прямой трансляции встреча будет показана на телеканале Setanta Sports+. Также смотреть игру Челси – Ливерпуль онлайн можно на сервисе OLL.TV (в подписке).

Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке. По мнению Parimatch, "красные" имеют немного больше шансов на успех. Котировки на победу команды Юргена Клоппа равны 2.60, тогда как на лондонцев – 2.80. Ничья же оценивается коэффициентом 3.45. Вероятность результата матча в процентах:

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  • победа Челси – 34%
  • ничья – 29%
  • победа Ливерпуля – 37%

Челси и Ливерпуль занимают 2-3 места в турнирной таблице. Лондонцы идут впереди на один балл, однако у подопечных Юргена Клоппа есть еще матч в запасе. При этом отставание от Манчестер Сити уже стало огромным – 11 и 12 очков соответственно, однако "горожане" и сыграли больше матчей, чем конкуренты.

В последнее время соперники показывают не лучшие результаты. В последних шести играх АПЛ Челси триумфовал лишь дважды, тогда как Ливерпуль в последних двух играх набрал лишь один балл (2:2 с Тоттенхэмом и 0:1 с Лестером). Правда, при этом команды успешно преодолели 1/4 финала Кубка Лиги и остаются в гонке за трофеем.