Биткоин взлетел до нового исторического максимума: что будет с криптовалютой

Курс биткоина установил новый рекорд - более 68.5 тысяч долларов за монету / Фото: Коллаж: Сегодня

Курс биткоина в 6 утра вторника по киевскому времени взлетел до невиданной ранее высоты – более 68 500 долларов за монету. Теперь это новый исторический максимум первой криптовалюты.

В комментарии Сегодня эксперт Анжей Ковальчук назвал причины высокого спроса на криптовалюты, а также спрогнозировал дальнейший рост курса биткоина до 72 тысяч долларов.

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График курса биткоина за последнюю неделю:

За последние 30 дней колебания курса биткоина превысили 14 тысяч долларов. На минимуме за это время монета оценивалась в 54,5 тысяч, на максимуме – в 68,5 тысяч.

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Многие аналитики прогнозируют, что криптовалюта перешагнет и порог в 100 тысяч, причем случиться это может уже в этом году.

При этом в JPMorgan справедливой назвали цену 35 тысяч долларов за монету.

Ниже – график за все время существования самой известной криптовалюты мира. Видно, что был заметный пик в конце 2017 и начале 2018 годов. Затем последовал взрывной рост с конца 2020 года.

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Ранее мы писали, что эксперт Эрик Найман прогнозирует экономический кризис в Китае, а за ним – еще большее удорожание биткоина. Курс криптовалюты может перевалить за 80-100 тысяч долларов.