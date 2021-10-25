Биткоин может пробить цену в 100 тысяч долларов. Эксперт дал прогноз до конца года

Курс биткоина может пробить 100 тысяч долларов уже в этом году / Фото: Коллаж: Сегодня

Три дня назад курс биткоина достиг своего исторического максимума – за одну монету на пике давали 64 888 долларов.

Сможет ли первая криптовалюта до конца года "пробить" отметку в 100 тысяч долларов?

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Отвечает Анжей Ковальчук, главный стратег по криптовалютам компании TomiEx:

Прогнозы по рынку криптовалют оптимистичные. Стоимость флагмана, Bitcoin, будет расти и цель роста до $100 000 за монету до конца года в наших оценках тоже присутствует.

Однако, отметим, что цена 100 000 долларов за монету является верхней планкой для этого актива.

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Причины роста стоимости биткоина следующее:

индустрия развивается;

растет количество проектов, которые учитывают в своих бизнес планах расчет в криптовалютах;

доверие розничного и институционального инвестора увеличивается по мере восстановления деятельности китайских криптомайнеров;

появляются новые платежные терминалы в криптовалютах, что вселяет уверенность в продолжение роста сектора по всему миру.

Тот факт, что Bitcoin достиг исторического максимума цены не дает нам повода для фиксации прибыли. Частично цена будет откатываться назад, даже может уйти ниже 60 тысяч долларов за монету, но участники рынка будут выкупать эту просадку.

Это технический откат цены, который должен быть по всем правилам работы биржевых спекулянтов. Технический откат может стать как поводом для новых сделок на покупку, так и периодом для выхода из рынка неуверенных инвесторов.

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Неуверенность небольших инвесторов основана на непонимании ситуации в целом и желании остаться с прибылью после роста цен к исторически максимальным.

Наша точка зрения заключается в том, что покупать криптовалюты выгодно даже сейчас​.

Основной посыл, который важен инвесторам во всем мире – риск инфляции для мировой экономики. Ранее, до появления крипторынка, в такой момент начинало дорожать золото. А сейчас, с 2019 года, криптовалюты получают приток инвесторов, которые в попытках убежать от инфляционных рисков зарабатывают на вложениях в этот новомодный актив.

Мнение эксперта. Биткоин или золото: куда лучше инвестировать?

Массовость спроса формирует восходящий тренд по рынку криптоактивов и причин для изменения ситуации нет.

Приближение различных праздников, или сезона корпоративной отчетности американских компаний – это повод для роста волатильности, но не для изменения тренда. Потому пророчить постепенный рост цен будет правильной тактикой на период до конца текущего года.

ТОП-5 самых важных факторов влияния на криптовалюты это:

инфляция в мире;

спрос на криптовалюты;

развитие индустрии;

доверие различных стран к крипторынку путем признания хождения криптомонет как платежного средства;

комментарии в СМИ с прогнозами роста цен.

Напомним, что рост биткоина вызвал скачок курса на другие криптовалюты. Etereum едва не побил рекорд. Самая ценная криптовалюта стала локомотивом для всего рынка, позволив и другим валютам подняться в стоимости.