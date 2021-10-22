Биткоин или золото: куда лучше инвестировать? Мнение эксперта

Биткоин готов конкурировать с золотом за право стать самой надежной инвестицией / Фото: Getty Images

На этой неделе курс биткоина обновил исторический рекорд. 20 октября цена за одну монету криптовалюты перевалила за отметку в 66 тысяч долларов.

Эксперты ожидают и дальнейший рост "битка", а инвестор-миллиардер Пол Тюдор даже считает, что биткоин является лучшей защитой от инфляции, чем золото.

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Фото: REUTERS/Edgar Su

В таком случае, что же выбрать для инвестиции: криптовалюту или золото? Специально для сайта "Сегодня" на этот вопрос ответил главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.

Стоит понимать что подобные заявления делаются в расчете на хайп, и как правило людьми, которые уже инвестировали в биткоин. Не стоит придавать им большое значение. Вопрос "что лучше для защиты от инфляции?" скорее философский и однозначного ответа на него нет.

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В первую очередь стоит отметить, что золото остается гораздо более популярным инвестиционным инструментом. В отличие от биткоина человечество знакомо с золотом уже давно: как минимум 5 тысяч лет, вследствие чего цифровому активу крайне сложно конкурировать с благородным металлом.

Золото плотно вошло в обиход. Оно используется в промышленном производстве, для изготовления украшений и инвестиций. В индустрии занято огромное количество людей, так что вряд ли она исчезнет куда-то в ближайшие годы.

С другой стороны, биткоин в последние годы стал гораздо более надежным инструментом. Создавалась инвестиционная инфраструктура, благодаря чему появились крупные фонды и компании. Сейчас покупать главную криптовалюту гораздо безопаснее чем еще 2-3 года назад именно за счет большого числа профессиональных игроков, задействованных в инвестициях.

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Риски его запрета регуляторами значительно снизились, а ограниченная эмиссия создает дефляционное давление. Тем не менее, приобрести золото сейчас все-таки гораздо проще, в то время как кастодиальные сервисы для криптовалют только начали создаваться.

Крупным фондам важно иметь надежное хранилище для своих активов и пока на криптовалютном рынке с этим туго.

Стоит также понимать, что основными инвесторами на рынке являются страховые компании и пенсионные фонды, которым необходимо держать деньги в инструментах с минимальными рисками. Совершенно очевидно, что они будут отдавать предпочтение золоту, так как оно существенно менее волатильное.

Возьмем экстремальный пример: во время мартовского обвала 2020 года BTC в моменте лишился 63% своей стоимости, тогда как золото лишь 14%. Кроме того, на цифровом рынке слишком сильно влияние крупных игроков, так называемых китов, которые имеют возможности для манипулирования котировками из-за малого размера рынка.

Возможно, биткоин может стать некой альтернативой золоту, но только в очень отдаленной перспективе. Сейчас это крайне волатильный и рискованный инструмент.

К слову, британские эксперты рассказали, когда стоит ожидать падения курса биткоина. По их прогнозам, уже в начале 2022 года цена самой дорогой криптовалюты составит 100 тысяч долларов.