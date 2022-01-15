"Биткоин – это будущее": чемпион UFC намерен перевести в криптовалюту свое состояние

Фрэнсис Нганну хочет перевести свои активы в биткоин / Фото: Getty Images, Reuters

Фрэнсис Нганну является одним из лучших бойцов современности ММА. Уроженец Камеруна добыл 16 побед в 19-ти поединках, а также является действующим чемпионом в тяжелом весе.

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Кроме того, боец активно занялся криптовалютами и даже стал амбассадором букмекерской криптокомпании Stake. Также на своей страничке в Twitter "Хищник" признался, что намерен перевести половину своих гонораров.

"Стал вовлечен в крипторынок вместе с семьей и друзьями. У биткоина сильные позиции в Африке. Я планирую перевести в биткоин половину моего состояния. Биткоин – это будущее и я в это верю".

Отметим, что "биток" сильно набрал популярности за прошлый год. В январе 2021-го главная криптовалюта оценивалась в 28 тыс. долларов, тогда как в ноябре BTC достиг рекордного курса 69 тысяч.

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Впрочем, в начале декабря на крипторынке случился обвал, из-за которого цена биткоина снизилась до 45 тысяч. А недавние протесты в Казахстане и вовсе опустили курс ниже 40К.