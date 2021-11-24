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Бешикташ --
Аякс --
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Брюгге --
Лейпциг --
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Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
24 ноября 14:00
Минай 1
Колос 1
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
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Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
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Колос --
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Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Бей своих, чтоб чужие побеждали! Двое украинцев провалились за финальным столом в онлайне

Анатолий Дерека
24 ноября, 18:55
Павел Колинковский и Иван Лехин были среди фаворитов Главного события Irish Poker Masters, однако не попали даже в пятерку лучших

Павел Колинковский так и не добрался до победы на Main Event Irish Poker Masters / Фото: Pokeroff

Несмотря на кульминацию на WSOP 2021, онлайн-покер продолжает жить своей жизнью. Так, сегодня подошел к концу Main Event крупной серии Irish Poker Masters, проводимый одним из онлайн-румов.

Событие подытожило серию из 18-ти ивентов, собрав у себя 149 игроков, которые заплатили по 1100 евро. Среди фаворитов были двое украинцев. Перед финалок чиплидером был Павел Колинковский, а с третьим стеком шел Иван Лехин. Впрочем, реальность для наших игроков оказалась суровой.

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Растеряв большую часть своих стеков, Иван и Павел сошлись друг против друга в ключевой раздаче. Лехин с одномастными А5 вывел соотечественника в олл-ин, которому прилетели А9. Иван собрал флеш, выбив Павла на седьмом месте.

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Впрочем, уже минут через 20 сам Лехин растерял немало фишек и пошел ва-банк с QJ. Два соперника откликнулись (с KQ и AK) и отправили Ивана вслед за Колинковским. Чемпионом же турнира стал грек Георгиос Зисимопулос, выигравший вместе с баунти 118 тысяч евро.

Наши же спортсмены подняли на двоих более 50 тысяч. К слову, за тем же финальным столом играл и эксперт PokerMatch Глеб Тремзин, однако именно ему суждено было первым отправиться в нокаут. При этом Глеб сумел выиграть 10 с лишним тысяч.

Результаты финального стола Main Event Irish Poker Masters :

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  1. Георгиос Зисимопулос – 118,9 тыс. долларов
  2. Джоэл Холмберг – 85,7 тыс. долларов
  3. Максим Иванов – 52,6 тыс. долларов
  4. Томас Хубер – 37,8 тыс. долларов
  5. Тамаш Адамски – 26,6 тыс. долларов
  6. Иван Лехин – 27,4 тыс. долларов
  7. Павел Колинковский – 22,7 тыс. долларов
  8. Алексей Мелесс – 15,1 тыс. долларов
  9. Глеб Тремзин – 10,1 тыс. долларов