16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
16 ноября 21:45
Финляндия --
Франция --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Крипто

Барбадос откроет первое криптопосольство. Когда и что это такое

Андрей Трофимов
16 ноября, 17:35
Страна из Центральной Америки станет первой в мире, которая на государственном уровне запустит посольство в метавселенной

Барбадос откроет посольство в метавселенной / Фото: Getty Images

Криптовалюта продолжает набирать популярность в 2021 году. К примеру, с января курс биткоина вырос в четыре раза и недавно достиг рекордной отметки в 69 тысяч долларов.

Кроме того, летом Сальвадор стал первой страной, легализировавшей биткоин в качестве официального платежного средства. Правда, это вызвало массу протестов в центральноамериканской стране.

Реклама

По похожему пути решило пойти другое государство из Карибского бассейна Барбадос. На днях стало известно, что страна первой в мире откроет посольство в метавселенной (среда в онлайн-пространстве, где пользователи взаимодействуют друг с другом с помощью аватаров).

Об этом сообщила блокчейн-компания Decentraland на своей страничке в Twitter: "Мы с гордостью приветствуем сегодня правительство Барбадоса, которое открывает первое в мире посольство в метавселенной". Ориентировочно открытие намечено на январь.

Реклама

В настоящее время правительство страны также работает над соглашениями с другими метавселенными, такими как Somnium Space и SuperWorld.

Читайте также: Биткоин получил долгожданное обновление впервые за 4 года

Как ранее стало известно, Барбадос рассматривал планы открытия посольства в течение нескольких месяцев и сейчас готов предпринять дальнейшие усилия по деятельности в виртуальных мирах. Дипломаты считают, что это станет отправной точкой для реализации более амбициозных экономических планов в онлайн-пространстве.