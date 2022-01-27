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Балканский скромняга выиграл у мажоров 387 тысяч долларов в покер

Анатолий Дерека
27 января, 09:57
Никола Чокеша не побоялся отдать 25 тысяч ради входа в турнир хайроллеров, где он смог сенсационно обыграть покерных мастеров

Никола Чокеша смог удивить хайроллеров в онлайне / Фото: Pokeroff

Вчера подошел к концу крупный ивент Super High Roller, который проходил в одном из онлайн-румов. Бай-ин события составил немалые 25 тысяч долларов.

На событие сошлось немало именитых спортсменов. Среди них Айзек Хэкстон, Адриан Матеос, Артур Мартиросян, Сэм Гринвуд и Джейсон Кун. Последний и вовсе провалился, использовав четыре входа и оставшись без призов.

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Совершил три энтри и Артур, однако его четвертое итоговое место позволило окупить потраченные средства – Мартиросян поднял 163 тысячи долларов. А победителем же стал ноунейм из Словении Никола Чокеша.

Пять лет назад балканец только начал покорять покерный мир и привыкал к низким лимитам. Судя по всему, дела шли хорошо, раз он сумел накопить на такой недешевый бай-ин.

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При том, что Чокеша выиграл турнир по Холдему, своим любимым видом покера он называет Омаху PLO. Также его любимыми видами спорта являются киберспорт и шахматы. Триумф в турнире хайроллеров пополнил его банкролл на 387К.

Результаты финального стола турнира Super High Roller:

  1. Никола Чокеша – 387 тыс. долларов
  2. TheRayGuy – 291 тыс. долларов
  3. Адриан Матеос – 218 тыс. долларов
  4. Артур Мартиросян – 163 тыс. долларов
  5. Айзек Хэкстон – 122 тыс. долларов
  6. Сэм Гринвуд – 92 тыс. долларов