Аж глаза слепит! Аппетитная любительница игр поразила своим декольте в столичном ресторане (фото)

Сара Шафак - горячая финская покеристка / Фото: Instagram Сары Шафак

Горячая финская красотка Сара Шафак является одной из самых аппетитных покеристок в мире. Она крайне редко играла на крупных турнирах, но все равно девушка остается в покерной тусовке.

Более того, из-за своей внешности Шафак активно привлекает поклонников. На ее страничку в Instagram подписалось уже более 146 тысяч. И не зря, ведь девушка поддерживает публику аппетитными фотографиями.

Так, на выходных Сара отправилась в один из фешенебельных ресторанов города Хельсинки вместе со своим бойфрендом Джеффри Лоуманом. Оттуда девушка выставила несколько горячих снимков в новой довольно открытой кофте и облегающих леггинсах.

Снимки быстро стали набирать лайки, уже в первый же день фотографии собрали более 7 тысяч положительных реакций. К слову, ранее финка показывалась в похожей одежде, однако с открытым топом.

Шафак является уроженкой столицы Финляндии Хельсинки, а ее отец родом из Марокко. В 2012 году девушка победила в национальном конкурсе "Мисс Финляндия" и представляла свою страну на "Мисс Вселенная". А в 2014 году один из местных модных журналов назвал Шафак самой сексуальной женщиной Финляндии.