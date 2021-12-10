Азартный гороскоп на уикенд. Домашние Овны, наблюдательные Раки, ночные Скорпионы

Гороскоп для игроков в покер / Фото: Getty Images

Зима входит во вкус и заставляет нас все теплее одеваться. Иногда кажется даже, что лучше остаться дома или поехать куда-нибудь в теплое местечко. Почему бы не в покер-рум? Заодно и провести время с пользой.

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Многие игроки очень суеверны, верят в приметы и гороскопы. Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшие дни! Чего же ждать игрокам за овальным столом в этот уикенд? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Ваше счастье в эти выходные обитает в онлайне. Зарегистрируйтесь на какой-нибудь турнир и вы сможете нарастить свой банкролл. Особенно уверенно вы будете себя чувствовать себя в финальной стадии игры.

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ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Выберите аккуратный стиль игры и не поднимайте ставки даже с сильными картами. Ожидаются серьезные оппоненты, поэтому ваши главные слова на ближайшие дни – "чек" или "колл".

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

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Оденьтесь в красное и закажите "Кровавую Мэри". Именно такой цвет вам принесет удачу на выходных. Красные карты также могут принести вам сильную комбинацию, будьте с ними внимательнее.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Проследите внимательно за вашими оппонентами. Любые косые взгляды или трясущиеся руки помогут вам распознать блеф и сполна этим воспользоваться.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

На ближайшие дни ваш вид покера – это Омаха. Именно она принесет успех и призовые, вам не будет равных с четырьмя картами в руках!

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Фортуна будет на вашей стороне, но ни в коем случае не злоупотребляйте ею. Удача поможет вам получить нужную карту на ривере, но сблефовать не выйдет.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Отдайте себя в руки интуиции, она не подведет вас в ответственный момент. Чувствуете, что поймаете каре с парой двоек на руках? Вперед!

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Отложите свою игру на вечер или ночь, успех придет к вам только после того, как вы разберетесь со своими повседневными вопросами. Начинайте играть не раньше 21:00.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Выберите подходящую музыку для игры в покер и катайте в наушниках. Это поднимет ваше настроение и поможет поверить в свои силы!

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Сходите на выходных в покер-рум или соберитесь с друзьями на игру в покер. Вас ждут крутые эмоции, море позитивного настроения и даже неплохие призы.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Вас ожидает успех в покере, однако не советуем делать высокие ставки. Попытайте удачу за столами с низкими лимитами и отточите свой скилл на фишах.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Не лучшие выходные для игры в карты. Ваша птица счастья вернется на следующей неделе. Если вы азартный человек, попробуйте себя в казино или на ставках.