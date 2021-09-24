24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

Азартный гороскоп на уик-энд. Комфорт для Тельцов и счастье для Раков

Андрей Трофимов
24 сентября, 07:23
Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшие дни для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?

Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака / Фото: Unsplash

С завтрашнего дня наступают выходные. Чем не повод попробовать свои силы за покерным столом? Многие игроки очень суеверны, верят в приметы и гороскопы.

Читайте также: Подборка самых крутых отелей Лас-Вегаса

Реклама

Для вас мы подготовили астрологический прогноз на выходные! Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Остерегайтесь вспыльчивых решений, они вас погубят и отправят в "минус". Прежде чем сделать ход, тщательно просчитайте возможные комбинации соперника.

Реклама

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Позаботьтесь о комфортном месте для игры в покер. Вас не должны отвлекать ни музыка, ни жесткое кресло, ни затхлый запах. Это собьет вас с победного пути.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

Близнецам следует рассчитывать на карты-близняшки. Смело играйте с парой на руках, даже если это "двойки". Они приведут вас к призам.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Люди годами ждут роял-флеш, а он ждет вас уже в ближайших играх. Не проморгайте вожделенную комбинацию и сорвите куш!

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Не играйте против сильных оппонентов, они разденут вас в два счета. Попробуйте отточить свое мастерство на новичках, на опыте вы сможете далеко зайти.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Ваш звездный час настал, не упустите птицу счастья. Один из турниров на выходных будет для вас победным, поверьте в себя.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Откажитесь от алкоголя на выходных, он не будет способствовать улучшению игры. Сохраняйте трезвую голову в непростых ситуациях.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Фортуна будет не на вашей стороне. Поэтому если не уверены в своих силах, отложите игру на следующие недели и сохраните свой банкролл.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Вам стоит попробовать себя на более высоких лимитах. Даже если профита не будет, крутой опыт и новые знакомства помогут вам в будущем.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Ваше счастье – в интернете. Залетайте в онлайн и регистрируйтесь на привычный вам формат турнира. Вас ждут приятные вечера перед компьютером или смартфоном.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Сделайте ставку на одномастные карты, они будут приносить вам удачу. Даже если вы не соберете флеш, одолеть соперника можно и другими способами.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Пригласите сыграть в покер друзей или родственников. Вы сможете отточить свой скилл и приятно провести время с близкими людьми.

Реклама

Реклама