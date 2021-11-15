Азартный гороскоп на неделю. Звездный час для Близнецов и повышение для Дев

Гороскоп для всех знаков зодиака / Фото: Pexels

Сегодня стартует третья неделя ноября, а это значит, что зима уже близко! Пора запасаться фишками и наращивать свой банкролл к Новому Году. Отличный повод попробовать свои силы за покерным столом!

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Зачастую игроки достаточно суеверны и верят в приметы или гороскопы. Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшую неделю! Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Роял-флеш может не выпасть вам больше никогда, однако уже в ближайших играх вы можете на него рассчитывать. Не проморгайте вожделенную комбинацию и действуйте уверенно при одномастных высоких картах!

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ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Не советуем играть против сильных оппонентов, в битвах с ними скажется нехватка опыта. Отправляйтесь за стол к фишам и оттачивайте свое мастерство на них.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

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Ваш звездный час настанет на этой неделе, не упустите его. Один из турниров будет для вас победным и поможет вам сорвать солидный куш.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Проведите неделю без алкоголя, ведь он не будет способствовать качественной игре. Трезвая голова – ваш главный союзник за покерным столом.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Фортуна повернется к вам явно не лицом. Если не уверены в своих силах, отложите игру как минимум до выходных и уберегите себя от проигрыша банкролла.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Попробуйте себя на высоких лимитах, ближайшие дни отлично подойдут для выхода на новый уровень. Опыт и возможная прибыль будут вам очень кстати.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Проверьте свое подключение к интернету, там вам светит удача. Залетайте в онлайн и главное – не пропустить раздачу из-за дисконекта.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Успех вам принесут одномастные карты, цените их на префлопе. Даже если не соберете флеш, выиграть раздачу можно и с помощью других комбинаций.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Сыграйте в покер со знакомыми, коллегами или друзьями. Это поможет вам отточить свой скилл и приятно провести время с близкими людьми.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Обезопасьте себя от вспыльчивых решений, ведь они вас погубят. Прежде чем сделать ход, внимательно просчитайте шансы и возможные ходы оппонента.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Абстрагируйтесь от окружающего мира во время игры в покер. Вас не должны отвлекать ни музыка, ни жесткое кресло, ни затхлый запах. Только комфорт!

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Пара на руках – ваш ключ к успеху. Если получили две одинаковые карты, повышайте ставки и верьте в свою руку. На терне или ривере обязательно прилетит сет!