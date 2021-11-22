Азартный гороскоп на неделю. Внимательные Раки и Безумные Козероги

Гороскоп на ближайшие дни / Фото: Unsplash

Сегодня стартует последняя неделя ноября, зима уже близко! Самое время готовить карты и наращивать свой банкролл к скорым праздникам. Чем не повод попробовать свои силы за покерным столом?

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Зачастую игроки достаточно суеверны и верят в приметы или гороскопы. Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшую неделю! Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

На этой неделе вас ждет размеренная и спокойная игра. Попадание в призы не гарантировано, но свои раздачи от вас никуда не денутся.

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ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Начало недели – не лучшее время, чтобы сыграть в покер. Проведите время с семьей или в работе, тогда как на выходные можете "раскодироваться" и сыграть в нескольких турнирах.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

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Вас ожидают частые пересадки за столами, поэтому будьте готовы к смене обстановки. Воздержитесь от излишнего риска, спокойный стиль может вам сыграть на руку.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Не теряйте бдительность за столом. Одна раздача может как вывести вас в лидеры турнира, так и отправить в нокаут. Не прозевайте свою премиальную руку и вы окажетесь на коне!

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Не ввязывайтесь в авантюры со слабыми картами. Даже полублеф не принесет вам профита, можете оказаться у разбитого корыта. Поэтому играйте по ситуации.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Не полагайтесь на удачу, она будет не на вашей стороне. Готовьтесь к тяжелой схватке за попадание в призы и рассчитывайте лишь на свой скилл.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Терпение и труд все перетрут. Дождитесь сильную руку и смело повышайте ставки. Ваш шанс кроется вовсе не в блефе.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Вам не стоит играть вживую на этой неделе, любой дискомфорт может вывести вас из равновесия. Лучше открывайте компьютер и залетайте в онлайн!

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Если вы дойдете до поздних стадий турнира, место в топ-тройке вам гарантировано. Играйте уверенно и не оглядывайтесь назад. Соперники сами подарят вам свой стек.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Не бойтесь реализовывать безумные идеи. Риск чаще будет оправдывать себя, поэтому при любой паре смело повышайте ставки.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Идите на повышение и не бойтесь крупного бай-ина! Ваше мастерство вас не подведет, а призовые могут быть минимальными, но приобретенный опыт все же бесценен.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Положитесь на интуицию. Не всегда логика будет оправдывать себя. Следуйте своему внутреннему голосу и он приведет вас к победе!