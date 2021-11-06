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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Пять дней за столом! Американец проиграл тысячу долларов, но попал в Книгу рекордов Гиннесса

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
6 ноября, 18:20
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Зак Генслер сумел отыграть 124 часа в покер, став рекордсменом по самой длинной сессии за овальным столом
Зак Генслер побил рекорд по самой продолжительной покерной сессии
Зак Генслер побил рекорд по самой продолжительной покерной сессии / Фото: Cardschat

В октябре работник казино Миннесоты Трэвис Стич попал в Книгу рекордов Гиннеса, выстроив самую высокую башню из фишек для покера. Последовать по такому же пути решил его соотечественник Зак Генслер.

Американец замахнулся на рекорд по самой продолжительной сессии в покер. Прежнее достижение принадлежало Филу Лааку, который в 2011 году продержался за овальным столом 115 оборотов минутной стрелки.

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Генслер давно поставил себе за цель побить достижение Лаака. Два года назад Заку едва не покорился данный рекорд, но остановился на отметке 80 часов.

Зак Генслер (справа) претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннеса

И вот несколько дней назад американец воспользовался приглашением новенького комплекса в Лас-Вегасе Resorts World, который решил организовать для Генслера пятидневный кэш-стол.

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Сев за стол 27 октября, Зак играл в покер почти беспрерывно. По правилам ему предоставлялись 5 минут отдыха на каждый отыгранный час. При этом Генслер мог накопить это время, чтобы использовать за раз несколько таких слотов.

Zach Gensler and Chris Fox Wallace at Resorts World Poker

И вот, завершив игру 1 ноября, Зак таки добился рекорда, остановившись на отметке 124 часа! За процессом наблюдали представители Книги рекордов Гиннесса, которые спустя некоторое время внесут Генслера в свой список.

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При этом стоит отметить, что игру Зак завершил в минусе, потеряв 1200 долларов. Однако все же факт покорения рекорда был главной целью для американца.

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