24 октября 17:15
Барселона 1
Реал 2
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед 0
Ливерпуль 5
24 октября 14:00
Рух 2
Минай 2
24 октября 17:00
Динамо 2
Днепр-1 0
24 октября 19:30
Заря 1
Колос 0
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
27 октября 17:00
Мариуполь --
Динамо --
27 октября 19:30
Черноморец --
Шахтер --
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Азартный гороскоп на неделю. Удача для Близнецов и фартовое число для Козерогов

Андрей Трофимов
25 октября, 07:35
Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшую неделю для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?

Гороскоп на неделю / Фото: Getty Images

Уже сегодня стартует последняя неделя октября, так что пора планировать свою игру в покер заново. Помочь вам в этом сможет наш гороскоп на неделю. Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте узнавать вместе!

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Не употребляйте алкоголь во время игры в покер. Это сделает вас рассеянным и принесет проблемы. Держите себя в руках и сохраняйте концентрацию!

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

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Возьмите себя в руки и не позволяйте эмоциям взять над вами верх. Возбуждение в игре скажется в негативную сторону, поэтому рассчитывайте на свое мастерство, которое вас не подведет.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

Не бойтесь играть по-крупному, на этой неделе везение будет на вашей стороне. Если видите стрит-дро или флеш-дро на флопе, повышайте ставки.

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РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Сделайте ставку на готовые комбинации на флопе. Везение сегодня будет не на вашей стороне, поэтому вы сможете брать только "свои" раздачи.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Вам обязательно стоит сыграть несколько турниров в первой половине недели. В одном из них вас ждет крупный успех, поэтому не бойтесь катать по полной.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Лучше возьмите паузу и понаблюдайте за ивентами со стороны. Куда интереснее смотреть, как кто-то проигрывает, чем самому быть на его месте. Извлекайте уроки из чужих ошибок.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Ваши эмоции – ваши враги. Не проявляйте их за столом даже в случае дикого нефарта. Это выведет вас из равновесия и даст фору соперникам.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Вас ждет успех в конце недели, на выходных. Займитесь работой и освободите себе субботу и воскресенье для игр. Ваша птица счастья прилетит именно в конце октября.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Быстро добивайте соперника, если видите, что у него слабая рука. Даже с помощью блефа или ставок олл-ин у вас получится взять верх над оппонентами.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

На этой неделе ваша цифра – 5. Не сбрасывайте, если у вас на руках "пятерка", она принесет вам удачу. Главное – не оказаться на пятом месте в турнире с четырьмя призовыми.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Вас ждет успех в картах на этой неделе, однако речь явно не о покере. Попробуйте сыграть в блэкджек или преферанс. Разнообразие еще никому не вредило.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Смелая и агрессивная игра поможет вам выиграть немаленькие призовые на этой неделе. Не бойтесь делать "рейз" с парой на руках, соперники не смогут с вами тягаться.

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