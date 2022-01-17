Азартный гороскоп на неделю: Близнецы чувствуют уверенность, Львы полагаются на интуицию

Гороскоп для игроков в покер / Фото: Getty Images
Январь уже перевалил за экватор, а в Киеве стартовала первая крупная покерная серия года. Почему бы не занять себя любимой игрой в офлайн-формате или в интернете?
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Игроки зачастую достаточно суеверны и охотно верят в приметы или гороскопы. Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшую неделю! Давайте вместе узнаем его.
ОВЕН. 21 марта — 20 апреля
На этой неделе вам нередко будут выпадать одномастные карты, однако не все из них приведут к флешу. Играйте по ситуации, и вы обязательно словите выигрышную комбинацию.
ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая
В будние дни уделите внимание работе или своей семье, отложите карты в сторону. Решите все свои проблемы в эти пять дней, чтобы на выходных вас ничто не отвлекало от крупных заносов.
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня
Удачу вам принесет агрессивная игра. Постарайтесь наладить контакт с соперниками и провоцировать их, а также часто блефовать и идти в олл-ин. Успех будет за вами!
РАК. 22 июня — 22 июля
Научитесь читать эмоции оппонентов, это поможет вам на этой неделе. Вы сможете вскрыть их блеф или же, наоборот, увидеть у них сильную руку.
ЛЕВ. 23 июля — 23 августа
Слушайте свой внутренний голос, ваша интуиция подскажет, когда следует пойти в олл-ин. Рискованная ставка позволит вам удвоить банк.
ДЕВА. 24 августа — 22 сентября
Сделайте ставку на рандом, ваши знания будут играть минимальную роль. Даже с киккером на флопе у вас будет шанс забрать банк.
ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября
Сходите в спортзал или на пробежку перед игрой в покер. Физическая нагрузка даст вам возможность выплеснуть лишнюю энергию и с чистой головой подойти к игре.
СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября
Ваш главный козырь – терпение. Ожидайте свою карту, сколько потребуется, она может прийти поздно. Если начнете рано поднимать ставки, можете прогореть.
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря
Вам нравится цифра 7? Если даже нет, на этой неделе вы ее полюбите, ведь семерки будут приносить вам успех. 77 на руках – отличный повод для олл-ина, не бойтесь играть смело.
КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января
Вам обязательно следует оторваться от компьютера и выйти в мир. Живая игра в покер принесет вам крутые эмоции и новые знакомства. Почему бы не посетить PokerMatch UA Millions в отеле Premier Palace?
ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля
Будьте осторожны с блефом, ваши эмоции будут выдавать вас. Советуем делать ставку на сильную руку и не пытаться сбить с толку оппонентов.
РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта
Вам следует отыграть парочку фрироллов, прежде чем заходить в крупный турнир. Поспешность и неготовность к ивенту может стоит вам потраченного бай-ина. Лучше вкатываться постепенно.