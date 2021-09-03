Азартный гороскоп на 3 сентября: Девы, покажите свой Poker Face!

Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака / Фото: Pexels

Астрологи дали азартный прогноз на сегодня, 3 сентября 2021 года. Давайте вместе узнаем, к кому удача повернется сегодня лицом!

Тест: Как хорошо вы знаете покерные аббревиатуры?

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Возбуждение и азарт в игре может сильно отразятся на вашем банкролле. Возьмите себя в руки и не позволяйте эмоциям взять над вами верх.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Не стесняйтесь ставить по-крупному, сегодня везение будет на вашей стороне. Видите стрит-дро или флеш-дро на флопе? Повышайте ставки!

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

Сделайте ставку на верняковые комбинации. Везение сегодня будет не на вашей стороне, поэтому вы сможете брать только "свои" раздачи.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Вам сегодня обязательно нужно сыграть несколько турниров. В одном из них вас ждет крупный успех, поэтому не бойтесь перенапрячь себя игрой в карты.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Возьмите паузу и лучше понаблюдайте за ивентами со стороны. Куда интереснее наблюдать, как кто-то проигрывает, чем самому оказаться на его месте.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

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Не проявляйте эмоции за столом даже в случае дикого нефарта. Это выведет вас из равновесия и позволит соперникам добить вас.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Вас ждет сегодня успех в картах, однако явно не в покере. Сыграйте в преферанс или блэкджек, это позволит вам внести в свою жизнь разнообразие.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Старайтесь быстро добивать соперника, если видите, что у него слабая рука. Даже с помощью блефа у вас получиться взять верх над неуверенными оппонентами.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Сегодня ваша цифра – 7. Не сбрасывайте карты, если у вас на руках "семерка", она принесет вам удачу. Главное – не оказаться на седьмом месте в турнире с шестью призовыми.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Сегодня в онлайн-турнире вам суждено встретить оппонента, который по своей глупости отдаст вам все свои фишки. Не пропустите его, это будет вашим подспорьем для победы.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Агрессивная игра поможет вам сегодня выиграть призовые. Не бойтесь делать "рейз" с парой на руках, соперники будут вас бояться.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Не злоупотребляйте алкоголем во время игры в покер. Это навлечет на вас не только проигрыш, но и другие проблемы. Держите себя в руках!