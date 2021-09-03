Азартный гороскоп на 3 сентября: Девы, покажите свой Poker Face!

Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака / Фото: Pexels
Астрологи дали азартный прогноз на сегодня, 3 сентября 2021 года. Давайте вместе узнаем, к кому удача повернется сегодня лицом!
Тест: Как хорошо вы знаете покерные аббревиатуры?
ОВЕН. 21 марта — 20 апреля
Возбуждение и азарт в игре может сильно отразятся на вашем банкролле. Возьмите себя в руки и не позволяйте эмоциям взять над вами верх.
ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая
Не стесняйтесь ставить по-крупному, сегодня везение будет на вашей стороне. Видите стрит-дро или флеш-дро на флопе? Повышайте ставки!
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня
Сделайте ставку на верняковые комбинации. Везение сегодня будет не на вашей стороне, поэтому вы сможете брать только "свои" раздачи.
РАК. 22 июня — 22 июля
Вам сегодня обязательно нужно сыграть несколько турниров. В одном из них вас ждет крупный успех, поэтому не бойтесь перенапрячь себя игрой в карты.
ЛЕВ. 23 июля — 23 августа
Возьмите паузу и лучше понаблюдайте за ивентами со стороны. Куда интереснее наблюдать, как кто-то проигрывает, чем самому оказаться на его месте.
ДЕВА. 24 августа — 22 сентября
Не проявляйте эмоции за столом даже в случае дикого нефарта. Это выведет вас из равновесия и позволит соперникам добить вас.
ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября
Вас ждет сегодня успех в картах, однако явно не в покере. Сыграйте в преферанс или блэкджек, это позволит вам внести в свою жизнь разнообразие.
СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября
Старайтесь быстро добивать соперника, если видите, что у него слабая рука. Даже с помощью блефа у вас получиться взять верх над неуверенными оппонентами.
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря
Сегодня ваша цифра – 7. Не сбрасывайте карты, если у вас на руках "семерка", она принесет вам удачу. Главное – не оказаться на седьмом месте в турнире с шестью призовыми.
КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января
Сегодня в онлайн-турнире вам суждено встретить оппонента, который по своей глупости отдаст вам все свои фишки. Не пропустите его, это будет вашим подспорьем для победы.
ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля
Агрессивная игра поможет вам сегодня выиграть призовые. Не бойтесь делать "рейз" с парой на руках, соперники будут вас бояться.
РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта
Не злоупотребляйте алкоголем во время игры в покер. Это навлечет на вас не только проигрыш, но и другие проблемы. Держите себя в руках!