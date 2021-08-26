Азартный гороскоп на 26 августа. Стрельцы, ваш день настал!

Азартный гороскоп на сегодня / Фото: Getty Images
Астрологи дали азартный прогноз на сегодня, 26 августа 2021 года. Узнаем вместе, стоит ли брать карты в руки и как вести себя за покерным столом!
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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля
Не поддавайтесь искушению выставиться на всё. Велика вероятность проиграться. Ведите себя за столом тише воды ниже травы.
ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая
Гните свою линию по полной. Если начали повышать ставки, не сбрасывайте карты посреди раздачи. Это позволит вам неплохо заработать.
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня
Доверьтесь своей интуиции, она вас сегодня не подведет. Следуйте своему внутреннему голосу и обязательно окажетесь в призах.
РАК. 22 июня — 22 июля
Ракам следует играть в покер в первой половине дня или после обеда. Вечером удача будет не на вашей стороне.
ЛЕВ. 23 июля — 23 августа
Инстинкт самосохранения поможет вам сегодня. Если видите, что раздача не идет, не старайтесь блефовать. Спокойный стиль игры принесет вам профит.
ДЕВА. 24 августа — 22 сентября
Не пытайтесь экспериментировать с разными видами покера. Омаха, Стад, Разз – сегодня там Девам везти не будет. Старый добрый Холдем приведет вас к успеху.
ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября
Пока Весы не решат сделать крупную ставку, игра будет идти спокойно. Именно ваше решение может в корне изменить ситуацию за столом. Причем не только в вашу пользу.
СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября
Ваши шансы на победу сегодня крайне низки. Отвлекитесь от карт и займитесь другим спортом. Выброс энергии позволит вам очиститься перед будущими турнирами.
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря
Не бойтесь рисковать, соперники будут охотно поддерживать вашу ставку даже при плохих картах. Это ваш шанс серьезно подняться!
КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января
Быстрый выход в чиплидеры позволит вам вести игру до финального стола. Берите инициативу на себя – и ваши шансы на призы сильно возрастут.
ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля
Одномастные карты на руках принесут вам сегодня удачу. Даже если это 2-7. Флеш не раз прилетит вам за сегодня.
РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта
Игра будет сегодня не самая приятная. В призы вы можете попасть, но удовольствия от раздач вы не получите. Подумайте дважды, прежде чем садиться за овальный стол.