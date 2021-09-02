Азартный гороскоп на 2 сентября. Раки-теоретики и красные Козероги

Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака / Фото: Getty Images

Астрологи дали азартный прогноз на сегодня, 2 сентября 2021 года. Давайте вместе узнаем, к кому удача повернется сегодня лицом, а к кому – другим местом!

Тест: Как хорошо вы знаете покерные аббревиатуры?

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Поучаствуйте сегодня в нескольких онлайн-турнирах. Вы получите не только положительные эмоции, но и приятную прибавку к банкроллу.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

Не повышайте сегодня лимиты, иначе будете больно падать. Привычная обстановка позволит вам сегодня показать свой максимум.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

Не идите сегодня на риск, пить шампанское вам не придется все равно. Проведите время за столом спокойно и не делайте рейз, пока соперник не начнет атаковать.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Займитесь сегодня теорией и изучением стратегий покера. Практика сегодня не даст вам добиться успеха, отложите игру на другой день.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев / Фото: Сегодня

Вас ожидает сегодня крупный выигрыш. Выберите правильно турнир, сконцентрируйтесь в начальной стадии и это позволит вам нарастить стек, который приведет вас к победе.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Реклама

Поэкспериментируйте со своим имиджем или одеждой. Новый глоток воздуха поможет вам с новыми ощущениями вступить в погоню за призами.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

Если у вас сложился флеш или фулл-хаус, смело идите в олл-ин. Ваши оппоненты вас не перебьют, а вы сможете немало на этом заработать.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Если вы удачно пошли в олл-ин, скиньте следующую руку, даже если там пара тузов. Две удачные раздачи подряд – это сегодня не про вас.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Вам сегодня суждено рассчитаться за старые поражения и взять реванш над вашими оппонентами. Не бойтесь играть против уже хорошо знакомых вам игроков.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Сегодня ваш цвет красный. Именно этого цвета одежда принесет вам успех, именно такого цвета напиток вам стоит выбрать. Ну и, конечно же, ожидайте успеха от бубнового и червового флеша.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Адреналина вам сегодня будет хватать с головой, а вот с призами не все так однозначно. Будьте готовы как к крупному выигрышу, так и к обидному вылету.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Коннектеры – ваш ключ к успеху сегодня. Если получаете на руки две карты "соседнего" номинала, можете смело пушить и давить соперников.