Аппетитная няшка для покерного бизнесмена: горячие фото жены Билла Перкинса

Лара Себастьян уже более пяти лет является спутницей известного покериста Билла Перкинса / Фото: Instagram Лары Себастьян

Недавно началась длительная серия хедз-ап битвы Билла Перкинса с покеристом Лэндоном Тайсом. Бизнесмен является заядлым игроком в карты и, соответственно, привлекает к себе немалое внимание представителей женского пола. Впрочем, сердце Билла уже давно занято.

С 2015 года Перкинс встречается с горячей моделью Ларой Себастьян. Девушка является уроженкой Канады, однако уже в 23 года переехала в США. Лара активно занимается танцами и имеет свою школу хореографии. Также красотка снялась в нескольких фильмах и сериалах, однако играла в них второстепенные роли.

Пара познакомилась на Багамах, куда Перкинс отправился на очередной покерный турнир. Там их отношения и завязались, хотя до свадьбы они дошли аж в 2020 году. Провели они ее в хорватском Дубровнике, в который Лара и Билл влюбились благодаря местной природе. Вместе пара воспитывает двух дочерей, который у Перкинса остались после первого брака.

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Лара также играет в покер, стараясь доказать, что эта игра не только для мужчин. Девушка активно ведет свой Instagram, где имеет аж 235 тысяч подписчиков. Кроме того, есть у нее и свой собственный сайт.