Апеннины, празднуйте! Представитель Италии впервые за 7 лет стал чемпионом Мировой серии покера

Антонелло Ферраюоло принес Италии долгожданный браслет WSOPE / Фото: WSOP

23 ноября в Лас-Вегасе завершилась Мировая серия покера. WSOP проходила более полутора месяцев, определив владельцев 88 золотых браслетов.

На этом организация останавливаться не намерена и до конца года проведет еще серию в Европе. На выходных в чешском городе Розвадов стартовала WSOP Europe, в ходе которой разыгрывается 15 золотых браслетов. И уже успели определиться первые чемпионы.

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В дебютном ивенте 2021 NLHE Opener был самый низкий бай-ин 350 евро, что позволило собрать поле из 1789 входов. Гарантию в 300 тысяч перебили с большим запасом, призовой фонд турнира составил 535 тысяч евро.

Триумфатором турнира стал игрок из Италии Антонелло Ферраюоло. Парень начинал финалку со средним стеком, но сумел удачно отыграть несколько крупных раздач и подойти к хедз-апу явным фаворитом. В дуэли Антонелло оказался сильнее немца Левена Эфе.

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Это не только первый браслет для Ферраюоло в карьере, но и долгожданный триумф для всей Италии, чьи представители не становились чемпионом WSOP с 2015 года.

Результаты финального стола WSOPE #1 2021 NLHE Opener:

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Антонелло Ферраюоло – 87,9 тыс. евро Левен Эфе – 58,2 тыс. евро Ион Табакару – 45,5 тыс. евро Габриэль Неделчу – 26,1 тыс. евро Логи Лаксдал – 19,6 тыс. евро Роберто Бизай – 14,8 тыс. евро Гал Авив – 11,2 тыс. евро Мариус Джиковану – 8,8 тыс. евро Энди Шлегель – 6,9 тыс. евро

Отметим, что в призах оказались сразу семеро украинцев. Особенно стоит отметить Владимира Легкого, который вылетел в шаге от финального стола. Некоторое время украинец шел чиплидером, но неудачно пошел в олл-ин с К5. Результаты наших соотечественников в данном ивенте следующие: